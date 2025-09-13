Aprobados por unanimidad reglamento de observación, protocolo contra violencia política y actualización del cronograma electoral

Tegucigalpa – El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la noche de este viernes el reglamento de observación electoral de las elecciones generales 2025, así como el protocolo contra la violencia política de género y la actualización del cronograma electoral.

Las aprobaciones se realizaron durante la primera sesión bajo la dirección de la consejera Ana Paola Hall, quien dio a conocer la noticia.

(Leer) Urge aprobación del reglamento de observación electoral

“Se demuestra que hay una voluntad colectiva como pleno, que como institución hemos superado los pronósticos no tan favorecedores de algunos sectores que intentaban señalar que aquí había un conflicto por la observación”, dijo Hall al resaltar que no hay conflicto y que el pleno del CNE está firme y unido en su misión de garantizar elecciones observadas nacional e internacionalmente.

La presidenta consejera agregó que cualquier tema que se someta a votación requiere un trabajo previo, dialogo, construcción de consenso, algo que reconoció que a veces no es fácil pero que en este punto, este viernes se demostró que es posible y que el pleno está unido.

“Habrá elecciones el 30 de noviembre, vamos a luchar porque este proceso sea limpio, ejemplar y transparente, esperamos ser apoyados por todos los medios de comunicación para dar ese mensaje de confianza, certeza y seguridad en el próximo proceso electoral”.

Hall indicó que hay temas pendientes en el cronograma electoral, los que auguró que lograran avanzar y que llegarán al 30 de noviembre, “la notici debe dejar de ser peleas, conflictos y enfrentamientos. Somos tres personas comprometidas para llegar a la meta y les garantizo que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que así sea”.

A las 9 de la noche continúa la sesión del pleno con el resto de temas en la agenda.

El reglamento es la pieza clave que debe establecer y regular la participación de misiones de observación, tanto nacional como internacional, definiendo los mecanismos para su acreditación, las condiciones de su labor y los criterios de transparencia.

Hall afirmó que la observación electoral debe ser igualitaria, plural y democrática, como el proceso electoral. VC