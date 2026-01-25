Por un mal actor no se debe correr a hacer reformas, reflexiona expresidente Lobo sobre el CNE y FFAA

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), sugirió que se debe tomar con calma las reformas electorales y las Fuerzas Armadas, y que por un mal actor no se debe castigar toda la institución.

“Hay que tomar en frio las reformas, por un mal actor en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas no hay que correr para hacer reformas hay que analizar”, sugirió al nuevo Congreso.

Señaló que debe existir una sanción clara y firma para aquellos que van más allá del respeto y la normativa constitucional.

“Es vergonzoso que un fiscal quiera meter a la cárcel a las consejeras que venga los equipos de futbol quiera sacar a patadas al árbitro, el Consejo Nacional Electoral es el ente encargado de dictar las reglas”, exclamó.

Pidió que las personas que ocupan un alto cargo de funcionario de confianza cometan un acto ilícito, la sanción debe ser doble.

Consideró que la segunda vuelta electoral no es la solución al problema indicando que la razón son los personajes que hay como un consejero boicoteando y un Fiscal General amenazando a funcionarias con requerimientos.

Lobo Sosa aseveró que si un político no tiene personas que le defienda sus votos no debería meterse en campañas electorales.

Por otro lado, confió que el Partido Libertad y Refundación (Libre) va a colaborar con la agenda en el Congreso Nacional. “Como es que no van a colaborar proyectos que benefician al pueblo”, analizó. AG