Por traición a la patria, presentan denuncia ante MP contra Redondo

Tegucigalpa – La exjueza y candidata a diputada por el opositor partido Liberal, Karla Romero, presentó este miércoles una denuncia en contra del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ante el Ministerio Público.

La profesional del derecho explicó que la denuncia contra Redondo es por “la supuesta comisión del delito de traición a la patria, en perjuicio de la voluntad soberana del pueblo hondureño, la suplantación de la soberanía popular y la usurpación del poder constituido como órgano legislativo, en virtud de la acción de no convocar al pleno y trasladar esta denuncia al Ministerio Público cuando en realidad era una renuncia a la cual no se le dio trámite”, dijo en referencia a la renuncia de la consejera Ana Paola Hall Redondo no le dio trámite.

Romero mencionó que la obligación que tiene como profesional del derecho es agotar todas las instancias a nivel interno establecido en el Código Procesal Penal, por tanto que la Fiscalía le dé o no trámite, no les compete. Este además es un proceso requerido para continuar a nivel de instancias internacionales.

La abogada indicó que al no darle trámite a la renuncia de Hall, el diputado presidente del Legislativo, quien previo a las elecciones internas migró desde el Partido Salvador de Honduras (PSH) al partido Libertad y Refundación (Libre) violenta el artículo constitucional 2, donde refiere que los actos contra la soberanía constituyen el delito de traición a la patria.

“Para nosotros la esperanza nunca muere, esperamos que cada quien sepa que tiene una obligación como funcionario público de cumplir y hacer cumplir la ley”, señaló Romero, quien es además la apoderada legal del precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla y la coordinadora de la comisión jurídica del PL.

Hace dos días, Romero presentó una denuncia en contra de Redondo, ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), por persecución política en contra del candidato presidencial Salvador Nasralla. VC