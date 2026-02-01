Por trabajos programados sin fluido eléctrico varios sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), informó que algunas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este domingo 1 de febrero por al menos ocho cortes de luz programados.

El Distrito Central, en Francisco Morazán y en San Pedro Sula, en Cortés están programados los cortes de energía para este domingo.

Según lo indicado por la ENEE, estos cortes de luz se desarrollarán por estos trabajos a realizar son por construcción de línea de transmisión a subestación, mantenimiento a barra en una subestación, control de vegetación y cambio de aislamiento en circuitos.

En un horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, serán los trabajos en Tegucigalpa y de 8:00 a 5:00 de la tarde en San Pedro Sula. IR