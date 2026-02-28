Por trabajos de reparación cerradas varias calles hacia el mercado Zonal Belén

Tegucigalpa – Cerradas varias calles que dirigen hacia el mercado Zonal Belén en la capital debido a trabajos que realiza la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Los conductores deben de tomar accesos alternos ante las calles que se encuentran intervenidas.

Hasta el momento se desconoce el tiempo que estará cerrada la calle atrás del colegio San Francisco que es la principal vía de acceso a diferentes colonias de ese sector de Comayagüela por la reparación de la calle que está completamente intransitable.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los conductores a tener paciencia para transitar por el sector donde el tráfico vehicular es pesado. IR