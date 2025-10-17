Combustible bajan de precio, con excepción del queroseno

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía comunicó este viernes que la mayoría del precio de los combustibles, a excepción del queroseno, registrará una disminución en sus precios la próxima semana.

Esta sería la tercera semana consecutiva que se vuelve a registrar disminución en estos carburantes.

La gasolina superior experimentará una rebaja de un lempira con dos centavos y su precio será de 103.18 lempiras.

En el caso de la gasolina regular, la reducción será de 89 centavos y su costo será de 95.27 lempiras.

Sin embargo, el queroseno sufrirá un paupérrimo aumento de un centavo en su valor que será a partir del lunes de 77.67 lempiras.

Mientras que el nuevo precio del diésel será de 88.18 lempiras tras experimentar un ajuste a la baja de 58 centavos.

No obstante, el GLP Doméstico mantendrá su precio de 238.13 lempiras tras la medida que viene otorgando el gobierno.

Finalmente, habrá una rebaja de 47 centavos en el precio del GLP Vehicular que será de 45.49 lempiras.AG