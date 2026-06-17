Por tercer día, sigue aseguramientos a persona con nexo con líder de “Los Pinto”

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este miércoles que tercer día consecutivo realiza aseguramientos a una persona que tiene nexo con Orlando Pinto Espino, considerado el líder de la estructura criminal “Los Pinto”.

Las operaciones de aseguramiento se realizan en los municipios de Cucuyagua, Nueva Arcadia, Talgua, La Labor y San Marcos; distribuidos en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque.

Los bienes asegurados son 19 inmuebles, 40 vehículos, 38 productos financieros y siete empresas mercantiles, ligadas a un hondureño que tiene alerta roja internacional.

Según las investigaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), solo el acusado movilizó más de mil 600 millones de lempiras en el sistema financiero nacional, sin que se conozca el origen de buena parte de esos fondos.

En particular, se identificó un vacío de justificación por más de 418 millones de lempiras.

De acuerdo con las diligencias, análisis y pericias financieras realizadas por el Ministerio Público, se presume que los investigados no logran justificar dicho monto, ya que los fondos provendrían supuestamente de actividades ilícitas. AG