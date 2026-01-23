Por tercer día consecutivo suspendidos tratamientos oncológicos en el IHSS

Tegucigalpa- Por tercer día consecutivo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mantiene suspendidos los tratamientos oncológicos, dejando sin atención a unos 20 pacientes diarios que requieren quimioterapia y radioterapia, según denunciaron pacientes y confirmaron medios de comunicación.

De acuerdo con los reportes, las instalaciones del área de oncología permanecen cerradas con candado, sin que las autoridades brinden una explicación clara sobre las causas de la interrupción del servicio. Hasta el momento, la única respuesta oficial ha sido que la situación pronto se solucionará y que el problema es debido a la falta de un filtro.

Los pacientes afectados manifestaron su indignación, asegurando que lejos de mejorar, la atención en el IHSS ha empeorado bajo la actual Junta Interventora. Muchos de ellos señalan que cada día sin tratamiento representa un riesgo grave para su salud y, en algunos casos, compromete directamente su vida.

“Nos descuentan todos los meses y no sabemos dónde está el dinero de nuestras aportaciones. No es justo que estemos pagando y aun así nos cierren las puertas”, expresó uno de los pacientes que esperaba recibir su tratamiento de radioterapia.

Los afectados exigen respuestas concretas y una solución inmediata, ya que la suspensión de los tratamientos no solo genera incertidumbre, sino que agrava el estado de quienes dependen del IHSS para continuar con sus terapias contra el cáncer.LB