Por tercer día cerrada la Farmacia del IHSS y aumentan las quejas por falta de citas médicas

Tegucigalpa – La farmacia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cumplió este viernes su tercer día consecutivo cerrada debido a la realización del inventario anual. Las autoridades informaron que el servicio se reanudará hasta el próximo 8 de septiembre, lo que ha dejado a cientos de derechohabientes sin acceso a sus medicinas.

Muchos pacientes llegaron desde tempranas horas, pero al encontrarse con las puertas cerradas tuvieron que regresar con las manos vacías. Algunos expresaron que se verán obligados a comprar en farmacias privadas los medicamentos que el IHSS no les provee, mientras que otros optarán por esperar hasta la reapertura.

Además del cierre, persisten las quejas de los derechohabientes por el deficiente sistema de citas médicas. Un paciente relató que fue operado en abril y, a la fecha, aún no ha podido obtener una consulta posoperatoria. Según denunció, le indicaron que hasta en octubre podría recibir una nueva cita.

“Los médicos son buenos, pero el método de dar citas no funciona. Esto es un molote, deben buscar soluciones”, expresó indignada una derechohabiente, quien denunció que muchos pacientes atraviesan la misma situación.

Mientras la farmacia permanece cerrada y los usuarios enfrentan retrasos en la atención, la insatisfacción con los servicios del IHSS continúa en aumento.LB