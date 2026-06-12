Por solicitud del MP, hasta enero de 2027 inicia el juicio para implicados en crimen del ambientalista Juan López

Tegucigalpa – El inicio del juicio oral para tres implicados en el crimen contra ambientalista Juan López se reprogramaría hasta enero del 2027, informó el abogado Selvin Maldonado, apoderado legal de dos imputados.

Originalmente, el juicio oral para tres personas consideradas como presuntos autores materiales del crimen del ambientalista se desarrollaría del 15 al 26 de junio del 2027.

Los imputados son Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados de la comisión de los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Maldonado manifestó que la reprogramación sería por petición del Ministerio Público que argumenta que requiere de tiempo para realizar pericias.

“El Ministerio Público alega que le hace falta tiempo para realizar unas pericias, pero buscan ganar tiempo porque no cuenta con medios de pruebas contundentes que vinculen en la participación y conocimiento de mis representados en el crimen”, declaró el profesional del derecho.

Indicó que se va a cumplir dos años desde que los imputados fueron capturados y requeridos por la muerte del ambientalista el 14 de septiembre del 2024 en el municipio de Tocoa.

El abogado lamentó que el ente acusador del Estado quiera dilatar el proceso por no tener medios de pruebas contundentes para vincular a los imputados con el crimen.

Detalló que el MP pide tiempo para realizar una pericia económica para analizar el monto de dinero que ha ingresado a las cuentas de los representantes como de los autores intelectuales.

Añadió que hay otra segunda pericia que quiere realizar el MP desde el 2024 al querer realizar un vacío telefónico con colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). AG