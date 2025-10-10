Por segundo día, transportistas protestan frente al CNE exigiendo pago por servicios prestados en las elecciones primarias

Tegucigalpa – Un grupo de transportistas protesta por segundo día consecutivo frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) exigiendo el pago pendiente por los servicios prestados durante los comicios primarios.

El portavoz de los transportistas, Óscar Aguilera, comentó que hasta el momento no han recibido respuesta de ninguna de las autoridades del CNE.

Manifestó que más transportistas se sumarán a las protestas si no reciben una respuesta positiva al mediodía para intensificar las presiones.

“Ayer (jueves) se cumplieron seis meses desde que brindamos el servicio de transporte en las elecciones primarias”, dijo Aguilar.

Advirtió que de no haber una respuesta, intensificarán las manifestaciones, llegando más camiones para realizar protestas en las afueras de la capital hondureña.

Aguilera reveló que el CNE les adeuda más de 64 millones de lempiras por los servicios prestados en las elecciones primarias. AG