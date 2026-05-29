Por segundo día consecutivo, punto de taxis de la Kennedy sigue paralizado pese a presencia policial

Tegucigalpa– El punto de taxis Kennedy-Centro, de Tegucigalpa, permanece paralizado por segundo día consecutivo debido a amenazas de extorsión que mantienen en alerta a los conductores.

-Los taxistas no continuarán actividades al asegurar que criminales les exigen pago de extorsión con amenazas constantes

En la zona se registra presencia de elementos de la Policía Nacional, quienes brindan seguridad con el objetivo de permitir la posible reanudación del servicio y proteger a usuarios y transportistas.

El clima de inseguridad se intensificó tras el asesinato del conductor de la unidad 6606, identificado como Samuel Díaz (47), quien fue atacado frente a la colonia Canaán, en la calle que conduce al Parque Nacional El Picacho.

Pese al despliegue policial, los taxistas del punto no han retomado labores, mientras que vehículos de transporte particular y taxis “directos” cubren parcialmente la demanda de pasajeros.

A la crisis se suma la paralización del punto Buenos Aires-Centro, cuyos conductores detuvieron operaciones tras una situación similar, cuando hombres en moto asesinaron a su compañero Pedro Rafael Servellón.

Tanto conductores como usuarios han expresado temor ante la situación, lo que ha limitado la actividad normal del servicio en las rutas más concurridas de la capital en horas pico. AD