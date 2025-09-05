Por segunda semana seguida, sube precio de las gasolinas súper y regular, el resto baja

Tegucigalpa – Por segunda semana consecutiva vuelve a subir el precio de las gasolinas súper y regular, mientras que el resto de los carburantes registrarán una disminución, informó la Secretaría de Energía.

La gasolina súper sufrirá un incremento de 28 centavos y su nuevo precio será de 103.78 lempiras.

Mientras que la gasolina regular experimentará un alza 38 centavos y su costo a partir del lunes será de 96.27 lempiras.

Sin embargo, el queroseno apenas registrará una rebaja de 11 centavos y su precio será de 75.06 lempiras.

El nuevo precio del diésel será de 87.59 lempiras tras una disminución de 28 centavos.

No obstante, el GLP Doméstico sigue manteniendo su costo de 238.13 lempiras tras la medida de subsidio del gobierno.

Finalmente, habrá una rebaja de 17 centavos en el precio del GLP Vehicular que será de 45.25 lempiras. AG