Por segunda semana, combustibles bajan de precio, con excepción del queroseno

Tegucigalpa – Por segunda semana consecutiva, la mayoría de los combustibles, con excepción del queroseno, registrará una disminución en sus precios a partir del lunes 13 de octubre.

El nuevo precio de la gasolina súper será de 104.40 lempiras tras una rebaja de 40 centavos.

La gasolina regular experimentará una rebaja de 35 centavos y su nuevo precio será de 96.16 lempiras.

Mientras que el diésel, registrará una disminución de apenas de 11 centavos en su costo que será de 88.76 lempiras.

Sin embargo, el queroseno sufrirá un incremento de 40 centavos en su precio que será de 77.66 lempiras.

En el caso del GLP Doméstico, sigue manteniendo su precio de 238.13 lempiras tras la medida de subsidio.

Finalmente, el precio del GLP Vehicular será de 45.96 lempiras tras una rebaja de 11 centavos. AG