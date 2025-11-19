¿Por qué tanta preocupación de la comunidad internacional?, cuestiona ex vicecanciller hondureño

Tegucigalpa – El ex vicecanciller de Honduras, Antonio García, cuestionó hoy ¿Por qué tanta preocupación de la comunidad internacional?

Lo anterior después de varios pronunciamientos internacionales sobre el proceso electoral en Honduras.

La semana pasada 3 Relatorías Especiales del Comité de Derechos Humanos en Ginebra y, casi al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA y el Departamento de Estado de EEUU expresaron preocupación por las elecciones en Honduras. Hoy lanzan preocupaciones similares la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores (equivalente a Ministro de Relaciones Exteriores) y el Gobierno de España (Gobierno socialista), recordó García.

La crítica y preocupación gira alrededor de la judicialización y ataques a la independencia de los entes electorales e integridad del proceso. Aquí en Honduras la lista de preocupaciones es más extensa como el fantasma de fraude, la no aceptación de resultados, quién se encargará de la logística del transporte, problemas de conectividad, violencia, polarización, pugna interna en el CNE, estado de excepción, la celeridad de la fiscalía para ciertos casos y tortuguismo para otros (¿Quiénes fueron los responsables de pasear las urnas el 9 de marzo?), razonó.

Finalmente preguntó ¿por qué tanta preocupación de la comunidad internacional?

Al respecto, zanjó definitivamente que estas elecciones no son como las otras. PD