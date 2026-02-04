¿Por qué tan tarde?, cuestiona diputado Antonio Rivera sobre requerimientos en caso Sedesol

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas cuestionó hoy la tardanza en la presentación de requerimientos fiscales en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

– Diputados de otra bancada tienen redactado el proyecto para aplicar juicio político al fiscal general, reveló Rivera.

“La pregunta aquí es ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no fue en el periodo pasado cuando estaban las pruebas que eran públicas?”, dijo el parlamentario a periodistas en Tegucigalpa.

“Yo siempre he estado en contra, que inhabiliten a una persona por medio de auto de formal procesamiento, tienen que inhabilitarlo solo si hay sentencia firme condenatoria”, agregó.

“Si a ella (Isis Cuéllar) la dejan defenderse en libertad, ella puede venir perfectamente al hemiciclo, si a ella le dan casa por cárcel, no debe venir aquí y no debe pagársele”, razonó.

En otro tema refirió que existe una posibilidad de un juicio político en contra del fiscal general, Johel Zelaya.

“Sé que hay diputados que ya tienen el proyecto de ley ya redactado, pero no lo han presentado y ni siquiera son de mi partido”, manifestó.

Hay como 20 proyectos de ley, uno de ellos podría ser juicio político contra Marlon Ochoa, para el fiscal, para otras personas, pero hay que esperar, declaró. (RO)