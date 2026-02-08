¿Por qué es importante incluir la variable ambiente en el Plan de Gobierno de nación?

Ing. René Alfredo Soto Rivera

Ningún país puede desarrollarse desconociendo con exactitud con que recursos naturales cuenta en su espacio geográfico, este conocimiento es de capital importancia para la toma de las mejores decisiones a efecto de generar un desarrollo sostenible, de lo contrario es luchar en contra de la naturaleza (factores abioticos y bioticos) que en conjunto definen un escenario ideal para desarrollar las actividades y proyectos compatibles con la integridad desarrollada por la naturaleza, con los recursos que allí se han interrelacionado y desarrollado.

El conocer cada recurso en la unidad de planificación por excelencia , la cuenca hidrográfica, nos da la fortaleza de determinar con exactitud cuales son las potencialidades que pueden desarrollarse con éxito y en el menor tiempo posible sin degradar o contaminar los recursos allí desarrollados, debemos entender que la naturaleza es sabia y lo que se encuentre bien establecido es porque se ha desarrollado después de múltiples procesos de adaptación natural.

En la actualidad con los cambios antropogénicos a nivel mundial es de capital importancia el observar y pensar que es lo que se debe de realizar en cada región (cuenca hidrográfica), el desconocer este aspecto puede significar el fracaso de cualquier proyecto que se desee implementar, es decir, no es una jugada de cartas, de tirar y agarrar esperando ganar, al contrario, es parecido a un juego de ajedrez en donde cada movimiento a realizar debe ser bien pensado, caso contrario la reina (naturaleza) actuará inmediatamente.

Por esa descripción, “es muy importante en una nueva administración el tener la paciencia de saber determinar las personas ideales para asumir los cargos y no al revés, los cargos como premios para las personas”, como resultado se pueden obtener grandes éxitos o fracasos que impactarán negativamente en la población en general de una y otra forma; como ejemplo, solo debemos observar la situación que nos heredó la reciente administración, la cual es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer.

El haber dejado la nación sin recursos financieros a la administración entrante es un hecho que debe investigarse y deducir las responsabilidades legales a quien corresponda, muchas vidas de hondureños se han perdido por falta de : medicinas y alimentos, sin mencionar las posibles y múltiples conflictos familiares por la falta de oportunidades de desarrollo, creo que los hondureños en general hemos tomado esta realidad en una forma muy pasiva, me pregunto qué hubiera pasado en otras sociedades al enterarse que sus recursos fueron objeto de una piñata, en donde los invitados se partieron a manos llenas.

Tampoco, no es un club de amigos la administración pública, debe de nombrar a los profesionales con los mejores perfiles y solicitarles a la brevedad prudencial resultados a: corto, mediano y largo plazo, millones de hondureños esperan una respuesta de alivio o respiro a la situación que que nos han dejado, es decir, cero oportunidades.

La paz social y el desarrollo económico se logra con oportunidades de trabajo, tampoco es necesario llevar a un genio al ejecutivo, se necesita tener sentido común y ser coherente en la toma de decisiones, si no sabe algo consultar con los que sí saben, eso no es pecado al contrario es ser muy sabio. En fin le deseamos al nuevo presidente el mayor de los éxitos, los hondureños estamos confiando y esperando una buena gestión, !ya queremos ver una Honduras próspera y orgullosa¡

Finalmente, la clave del éxito será la planificación estratégica, fortalecer y reducir donde corresponda, las personas correctas en los cargos donde corresponda su perfil profesional, con fe y esperanza con la ayuda de Dios.