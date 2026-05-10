¿Por qué es importante conservar los manglares?

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Los manglares son árboles muy especiales, tanto es así que se podrían describir como verdaderos laboratorios de última generación teniendo múltiples funciones principalmente con el agua que reciben, una salada y otra dulce, esa capacidad de procesar ambas calidades denota un gran proceso de adaptación de miles de años.

El conjunto o la agrupación de los mismos es de vida o muerte para la existencia de varias especies de distintos reinos, es así, que en esta aglomeración de árboles es el lugar ideal para que cientos de especies de peces desoven, igualmente, muchas especies de crustáceos y moluscos dependen de las condiciones abióticas que estos generan como: la sombra, la luz, la temperatura, el lodo o fango, la salinidad del agua y el nivel de las mismas.

Los manglares son importantes además porque detienen las tormentas tropicales como los huracanes disminuyendo la velocidad de las olas, se estima que las detienen las olas del mar entre un 13% y 66 % cuando el cinturón del mismo tiene un ancho de 100 metros, sin embargo, si tuviesen un grosor de 500 metros de ancho, el tamaño de las olas disminuiría entre 50 y un 100% .

Los manglares es un ecosistema extraordinario, por sus múltiples funciones, son como una especie de aduana que evita que los efectos climáticos negativos entren a tierra firme y al mismo tiempo detiene toda cantidad de sedimentos que son arrastrados por las corrientes de los ríos que confluyen al mar, en este caso actúan como filtros que evitan que salga basura al mar y de esta manera protege los ecosistemas en mar abierto.

El rol que desempeña en la diversidad biológica es incomparable, miles de aves reposan y se reproducen allí en este ecosistema cuando en Norteamérica el clima es muy frío. también, los manglares son verdaderamente sumideros de carbono, este ecosistema es capaz de almacenar hasta 1,000 Toneladas por hectárea, más que los bosques que están en otras latitudes.

Finalmente, su reproducción es uno de los sistemas más avanzados en la naturaleza, ella misma produce un sistema de reproducción convirtiéndose en una especie independiente al desarrollar un sistema de anclado con la única diferencia que la figura geométrica no es redonda, es más parecida a un misil que ancla en el lodo. Con toda esta información, ¿no crees que los bosques de manglar son importantes? Si tienes la oportunidad de ver uno, estás observando una de las maravillas de la naturaleza.

La empresa privada debe de estudiar más el tema ambiental, no podemos seguir proponiendo proyectos que no sean compatibles al entorno, cada proyecto Debe tener contemplado sus acciones para evitar el daño al medio ambiente, deben de recordar que tenemos 63 ecosistemas y que vivimos en una región con una las más ricas en diversidad biológica, una de las funciones de los bosques de manglar la verán este año después que pase este verano y el efecto del niño, cuando venga la niña (la época de invierno con un diluvio) al observar las crecidas de los ríos quebradas debido a la pérdida del efecto esponja de los bosques.

Preparémonos desde ya porque lo que vendrá puede ser muy parecido a los huracanes que ha pasado dejando: luto, miseria y llevándonos muchos años atrás en retroceso, la situación es de alto riesgo y todos los sectores de la hondureñidad debemos cooperar y pensar en cómo vamos a mitigar el efecto de este verano.