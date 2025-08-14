Por qué el Fiscal General no le da el mismo crédito al narcovideo, cuestiona Jorge Cálix ante complot para atentar contra Mel

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix cuestionó que el Fiscal General, Johel Zelaya, no le da el mismo crédito al narcovideo que implica al exdiputado Carlos Zelaya, pero si al audio que involucra un supuesto complot para atentar contra el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales.

A través de su cuenta de red social “X”, Cálix reaccionó a la conferencia del Fiscal General que anunció la captura de tres personas por intentar un atentado contra Mel Zelaya e impedir la realización de las elecciones generales.

¿Por qué el Ministerio Público no le da el mismo crédito a un video donde se ve claramente al cuñado de la Presidenta con varios narcos hablando del financiamiento a la campaña de Xiomara Castro, usando la mitad para la campaña y la otra mitad para el comandante?, se preguntó el congresista.

Indicó que los audios presentados este jueves por el Fiscal General “son audios de bolos pencos” que no implican una conspiración.

Cálix afirmó que nadie quiere matar al exmandatario Zelaya Rosales señalando que quiere que éste vivo para el triunfo de Salvador Nasralla en las elecciones generales.

Añadió que nadie quiere dar un golpe de Estado contra la presidenta Xiomara Castro indicando que quiere que esté presente en la entrega de la banda presidencial el 27 de enero del otro año.

Los únicos que no quieren que llegue el 30 de noviembre, son los que van terceros en las encuestas, puntualizó. AG