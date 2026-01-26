Por primera vez, el sector retail se reúne en una plataforma diseñada para transformar la economía del país

Tegucigalpa – Banco de Occidente y Bronte Connection presentan Retail Expo, la plataforma de negocio y actualización profesional, diseñada para que los asistentes puedan identificar tendencias, evaluar soluciones, conocer proveedores estratégicos y anticiparse a los cambios que están transformando el comercio a nivel global.

– El sector retail en Honduras representa una fuerza estratégica para el desarrollo económico. Generando empleos directos e indirectos y una creciente influencia en el abastecimiento de sectores clave, los retailers se consolidan como actores fundamentales en la economía nacional.

El evento se realizará el próximo 5 de febrero de 2026 en Tegucigalpa y espera la participación de más de 500 profesionales del sector, entre ellos dueños de negocio, gerentes, responsables de compras, logística, operaciones, tecnología, recursos humanos y comercio electrónico.

Retail Expo está dirigido a tomadores de decisión que forman parte de esta industria como: supermercados, farmacias, ferreterías, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, distribuidores y cadenas comerciales que buscan optimizar sus operaciones, adaptarse a los cambios del mercado y tomar decisiones estratégicas con información actualizada.

“Retail Expo representa la primera gran oportunidad para que los retailers hondureños se reúnan en un espacio pensado para ellos, donde puedan actualizarse, conectar con aliados estratégicos y fortalecer sus negocios. En Brontë Connection estamos comprometidos con desarrollar plataformas que generen impacto económico real”, afirmó Ligia Illescas, gerente de Brontë Connection.

Banco de Occidente respalda la iniciativa como anfitrión del encuentro, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de sectores productivos que generan empleo, dinamizan la economía y promueven la formalización empresarial en Honduras.

Leonel Rivas, gerente corporativo de Mercadeo Corporativo y Estrategia Comercial de Grupo Financiero de Occidente, explicó “Nos sumamos a Retail Expo porque creemos en la importancia de generar espacios donde el sector privado pueda compartir información, planificar y construir alianzas. Este tipo de iniciativas ayudan a que el comercio evolucione con más eficiencia y visión de largo plazo, y refuerzan el papel del retail como motor económico de Honduras”.

Además del contenido académico, Retail Expo contará con una zona de innovación integrada por empresas, cámaras y asociaciones que forman parte del ecosistema retail integrada por proveedores de logística y distribución, tecnología y sistemas, soluciones de pago, seguridad, energía, mobiliario comercial, estantería y exhibición, empaques, automatización, control de plagas, gestión de talento, consultoría y servicios especializados, entre otros. Este espacio permitirá a los retailers evaluar alternativas, comparar propuestas y establecer contacto directo con proveedores estratégicos, optimizando su toma de decisiones en un solo día. Además de acceder a conferencias y paneles exclusivos con expertos nacionales e internacionales, que abordarán temas clave como inteligencia artificial aplicada al retail, automatización logística, experiencia del cliente, transformación digital, gestión de talento, eficiencia operativa y análisis de datos.

En este contexto, Retail Expo 2026 surge como la primera plataforma profesional diseñada exclusivamente para el sector retail en Honduras, reuniendo a retailers, proveedores especializados y aliados estratégicos en un solo espacio, con el objetivo de generar negocios, actualizar conocimientos y fortalecer uno de los sectores más relevantes de la economía nacional. Organizado por Brontë Connection, creadores de Expo HORECA en la región, Retail Expo nace como respuesta a una necesidad concreta del mercado: contar con un espacio donde el retail pueda reunirse, compartir experiencias, conocer soluciones aplicables y generar conexiones de alto valor. Con esta iniciativa, Brontë Connection amplía su portafolio de plataformas B2B y refuerza su compromiso con el desarrollo de sectores estratégicos en Centroamérica. Retail Expo 2026 se proyecta como el nuevo punto de encuentro anual del comercio hondureño, con una visión de crecimiento, innovación y profesionalización del sector.