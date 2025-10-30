Por mi hija y por sus hijos nos toca defender la democracia, destaca Cossette Lopez, tras emotiva carta de su hija  

Tegucigalpa – En medio de la polémica por la divulgación de unos audios que presuntamente evidencian una asociación ilícita entre un funcionario electoral, un diputado del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas, la consejera Cossette López compartió una carta que le escribió su hija, donde le manifiesta su apoyo y destaca su valentía por defender la verdad.

-“Te amo, mi mujer valiente”, las palabras con que la hija de Cossette destaca su fortaleza.

La consejera destaca en su post publicado en su cuenta de X que ¡A nuestros padres les tocó construir la democracia, a nosotros nos tocó vivirla y defenderla! A renglón seguido apuntó que :¡Por mi hija y por sus hijos! Nuestra fuerza, nuestro motor.

“Mamá, quiero que recordés esto. Estás siendo atacada por la misma razón por la que vas a ser recordada. No por complacer a los que hoy gritan. Sino por sostener la verdad cuando casi nadie más lo hace. Te amo, mi mujer valiente. (Sorry por la mala letra, lo escribí en el carro)», cita la carta publicada en las redes sociales de la funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¡A nuestros padres les tocó construir la democracia, a nosotros nos tocó vivirla y defenderla!



¡Por mi hija y por sus hijos! Nuestra fuerza, nuestro motor. pic.twitter.com/Deg6whQDbg — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) October 30, 2025

Tras la divulgación de los audios por parte del fiscal general de la república, Johel Zelaya, la consejera calificó los audios como “una fabricación completa” y aseguró que no corresponden a su voz ni a su forma de hablar, afirmando que se trata de un intento deliberado por desprestigiarla.

(Leer) Presidenta del CNE recuerda que artículo 234 constitucional protege a consejeros de cualquier acción que busque interrumpir elecciones

López denunció que la situación representa una amenaza para el Estado de derecho y un peligro personal para ella y su familia.

(Leer) No son escuchas, es fabricación, es preocupante por el estado de derecho: Cossette López

En varias oportunidades, la consejera ha destacado la madurez de su hija ante los constantes ataques a los que ha sido objeto la profesional del derecho. En esta oportunidad, compartió cómo la apoya y lo orgullosa que está por defender la verdad. VC