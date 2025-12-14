Por mayoría el CNE decide que el 5.6 % de las actas sometan a escrutinio especial

Tegucigalpa – El miembro del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció este domingo que sólo se someterá a escrutinio especial el 5.6 % de la totalidad de las actas de los comicios del 30 de noviembre.

– El consejero oficialista denuncia rechazo a conteo «voto por voto».

Ochoa posteó en su cuenta de red social “X” que propuso en sesión del pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19 mil 167 juntas receptoras de votos.

Denuncia pública: propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19,167 JRV ante las escandalosas inconsistencias documentadas. Tal como advertí, las Consejeras decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial en 1,081… — Marlon (@MarlonOchoaHN) December 14, 2025

Sin embargo, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial en 1 mil 081 actas, es decir el 5.6 %.

“Si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado”, advirtió.

Más temprano, Ochoa afirmó que un total de 17 mil 036 actas a nivel presidencial de las elecciones generales contenían inconsistencias.

Reveló que hay 14 mil 073 actas que presentan inconsistencias con el biométrico y 1 mil 882 adicionales que presentan falta de firmas, inconsistencias de suma o que no han sido recibidas. AG