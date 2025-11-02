Por más que suban la recompensa, jamás lo van a capturar, lo cuida gente de mucha confianza: hijo de Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El hijo del general Romeo Vásquez -Jesús Vásquez- luego de conocer el incremento de la recompensa a 35 millones de lempiras por parte de la Policía Nacional a quien brinde información sobre su paradero, expresó que “no lo van a capturar por más que lo suban a 50 millones, él está bien seguro, la gente que lo está cuidando es de mucha confianza”.

– El dinero que ofrece el gobierno ni siquiera lo van a entregar, citó.

Agregó que “me parece ridículo, me parece que la Policía no tiene nada que hacer, parece que la seguridad no es un tema prioritario para ellos y se han enfocado en mi papá”.

Apuntó que el país tiene innumerables problemas por resolver como el narcotráfico, la situación de los hospitales, entre muchos más, como para preocuparse por estar ofreciendo millonarias recompensas.

Vásquez es del criterio que el actual gobierno de Libertad y Refundación (Libre), usa el tema de la recompensa para desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

(LEER) Policía sube a L. 35 millones la recompensa por Romeo Vásquez

“Libre acusa a la oposición de querer hacer fraude cuando son ellos los que manejan el control del Ministerio Público porque tienen a un títere de fiscal, manejan la Corte Suprema, ahora manejan el Congreso Nacional con una ilegal comisión permanente. Y cómo no manejan totalmente el Consejo Nacional Electoral quieren hacerle un requerimiento a Cossette López”, desglosó.

Además, manifestó que la familia del general Romeo Vásquez maneja su propia seguridad y toman sus precauciones para correr el menor peligro posible.

Puntualizó que aunque suban la recompensa a 50 millones de lempiras no podrán callarlo y menos en los 27 días que quedan para las elecciones generales. JS