Por llamadas extorsivas trasladan a 35 privados de libertad de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad

Tegucigalpa- En una acción coordinada entre la Policía Nacional de Honduras y la DIPAMPCO, autoridades del sistema penitenciario ejecutaron este día una operación de gran impacto dirigida a desarticular redes de extorsión que operan desde el interior de los centros penitenciarios.

El comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Ottoniel Gross Castillo, informó que la intervención responde a múltiples denuncias ciudadanas sobre llamadas extorsivas que continúan realizándose desde las cárceles, pese a la existencia de sistemas de bloqueo de señal telefónica.

“Estamos dando respuesta a nuestra población ante este flagelo que mantiene preocupada a la ciudadanía. Hemos comprobado técnicamente que los bloqueadores de señal no están funcionando al 100%”, afirmó el coronel Gross.

Como parte de la operación, se ejecutan traslados de privados de libertad considerados de alta peligrosidad, quienes serán recluidos en celdas de máxima seguridad bajo condiciones de aislamiento. Según detalló Gross Castillo, se ha logrado identificar a 35 reclusos responsables de dirigir estas actividades ilícitas mediante el uso ilegal de teléfonos móviles dentro de recintos penitenciarios.

La intervención se desarrolla, con el objetivo de inmovilizar a los líderes de estas estructuras criminales y frenar las operaciones de extorsión que afectan a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general.

El titular del sistema penitenciario también señaló que, aunque las empresas han instalado equipos bloqueadores, estos no cumplen completamente su función, lo que evidencia la necesidad de una revisión y reestructuración legal para garantizar un bloqueo efectivo de las comunicaciones en las cárceles.

El titular de INP, agregó que este operativo es resultado de varias semanas de trabajo de inteligencia, mediante el cual se recopiló evidencia técnica que permitió ubicar y vincular directamente a los internos con las llamadas extorsivas.

Por su parte, el portavoz de DIPAMPCO, Mario Fú, dijo que las acciones continuarán con varios movimientos ya que en total son unos 90 privados de libertad que serán trasladados por coordinar acciones de extorsión.

Finalmente, las autoridades afirmaron que continuarán las acciones conjuntas para combatir este delito y devolver la tranquilidad a la población hondureña.LB