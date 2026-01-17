Por irresponsabilidad del gobierno no se instaló mesa tripartita del salario mínimo

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureños de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló este viernes que la instalación de la mesa del salario mínimo es responsabilidad del gobierno, “no de los sectores, no es de los sindicatos ni del sector privado, es culpa de la Secretaría de Trabajo porque no convocó a tiempo. Hoy ya es muy tarde”, afirmó.

“Desgraciadamente la Secretaría de Trabajo tenía una obligación, no cumplió en el mes de noviembre. No cumplieron porque estaban todos en proceso electoral y no cumplieron las obligaciones”, indicó.

Urtecho dijo que ante la irresponsabilidad de la administración de Xiomara Castro que no convocó para instalar la mesa y negociar el nuevo salario mínimo en Honduras, los sectores deben esperar a que el nuevo gobierno nombre sus representantes en las instituciones, algo que estimó “seguramente no se va hacer durante el mes de febrero y va alargándose el proceso”.

El director del Cohep dijo en tal sentido que no pueden exigir que el nuevo gobierno realice la revisión del salario mínimo de un día para otro. VC