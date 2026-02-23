Suspenden audiencia inicial en caso Chequesol, seguirá este martes

Tegucigalpa – Luego de varias horas de debate se suspendió la continuación de la audiencia inicial en el caso “Chequesol” que involucra a la diputada suspendida Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.

La audiencia inicial seguirá este martes 24 de febrero en horas de la mañana, con la expectativa de evacuar las pruebas del Ministerio Público.

De acuerdo a lo conocido por Proceso Digital, la audiencia se suspendió porque hubo convocatoria a pleno de magistrados esta tarde, por lo que al ser el juez natural uno de ellos tuvo que trasladarse la cita.

En este caso está imputados el exministro José Carlos Cardona, Isis Cuéllar, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

Las 12 personas son acusadas por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude.

Relación de hechos

Se investiga el destino de fondos de programas de desarrollo económico y social de Sedesol en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “chequesol” se basa en la revelación de un video entre Cuéllar y el exministro Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En el material audiovisual, la entonces congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

Cuéllar mencionó que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras. AG