Por frente frío emiten Alerta Verde por 48 horas en el Caribe hondureño y Yoro

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró Alerta Verde por un período de 48 horas en los departamentos de Yoro, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida y Cortés.

– Desde la semana pasada se anunció la llegada de este frente frío.

De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), ingresará al territorio hondureño un frente frío por el noroccidente del país con un lento desplazamiento por la costa del Caribe.

Copeco indicó que este sistema frontal producirá un aumento de la nubosidad, vientos frescos del norte y noreste, alteración del oleaje de dos a cuatro pies para el miércoles y de tres a cinco para el jueves.

Asimismo, se registrará descenso en la temperatura ambiente, lluvias y chubascos intermitentes en las zonas del norte y noroccidente del país, con acumulados diarios que podrían superar los 80 milímetros.

No obstante, los acumulados diarios podrían superar los 120 milímetros en la sierra de Omoa, sierra de El Merendón y sierra de Nombre de Dios.

Para las zonas del centro, oriente y resto de occidente, se prevé cielo nublado con lluvias y lloviznas débiles dispersas y disminución de la temperatura ambiente.

Advirtió que ante la presencia de vientos racheados, los ciudadanos aseguren los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

Pidió a la Dirección de la Marina Mercante continuar con sus protocolos de prevención en la navegación de embarcaciones de pequeño calado por oleaje alterado en el Caribe hondureño.

Copeco recomendó a las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

Finalmente, exhortó a que se evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias. AG