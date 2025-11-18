Por fin adjudican el sistema GPS para las maletas electorales

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la adjudicación del mecanismo de monitoreo de las maletas electorales mediante el sistema GPS, luego de retraso o bloqueo que les llevó al límite del tiempo para firmar el documento clave.

La adjudicación es clave para un proceso electoral transparente ya que el próximo jueves saldrán las primeras maletas electorales con sus respectivos kits tecnológicos (biometría, entre otros) y la maquilación de las mismas debe comenzar en las próximas horas.

La adjudicación del llamado mecanismo de monitoreo por medio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), es considerado clave para la seguridad del transporte, así como del proceso electoral, así como ofrece más transparencia al traslado, ya que en cada momento se podrá conocer dónde se encuentran las maletas electorales hasta el día de las elecciones, que es el próximo domingo.

¡Justo a tiempo!

Después de mucha lucha se adjudicó el GPS para las maletas electorales, un clamor ciudadano y una seguridad para el proceso.



A tan corto tiempo para el primer despacho, esperamos que la empresa entregue a la brevedad y podamos maquilar la maleta con todos sus… — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 18, 2025

El mecanismo fue propuesto por la consejera Cossette López, justo después de lo ocurrido en los comicios primarios del 9 de marzo del presente año, cuando cientos de maletas electorales no llegaron a tiempo a los centros de votación en las principales ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, sin que las autoridades pudieran conocer su ubicación y se dieron a la tarea de buscarlas, se determinó la necesidad que las maletas electorales cuenten con el sistema de GPS para darle seguimiento a las mismas y así blindar más el proceso electoral.

Inicialmente las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López firmaron el documento que permitía dotar a las maletas con el mecanismo de GPS, pero faltaba la firma del tercer consejero, la cual se retrasó hasta el último momento lo que agregaba incertidumbre, sí al final no llegaba a tiempo, ya que el proceso de maquilamiento de las maletas debía comenzar pronto, ya que el jueves las mismas saldrán con destino a los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque.

También se corre el riesgo que en las Aduanas no se trámite a tiempo para su internación al país el equipo tecnológico necesario.

Otro problema que enfrenta el proceso electoral es el traslado de fondos hacia el CNE, lo que ha impedido que este organismo lo canalice a los cinco partidos políticos participantes y que deben ser utilizados para organizar sus equipos de cara a las elecciones del 30 de noviembre. (PD).