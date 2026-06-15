Por falta de pruebas, absuelven a hondureño señalado de violencia en contra de su pareja colombiana

San Pedro Sula – La Sala III del Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos absolvió este lunes a un ciudadano hondureño acusado de cometer violencia en contra de su pareja de nacionalidad colombiana.

El imputado es Isaac Sandoval, acusado de la comisión de los delitos de violencia contra la mujer y lesiones, en perjuicio de Daniel Aldana Pinzón.

Ambos fueron pareja en 2022 hasta el 2023. La colombiana interpuso la denuncia contra el hondureño.

La terna de jueces consideró que no se presentó pruebas legibles que acreditarán la responsabilidad del imputado, desestimando una resolución del 2023 Juzgado de Violencia Doméstica tras recibir medidas sustitutivas.

Asimismo, analizaron el reporte de la mujer al Hospital Militar supuestamente por ruptura del tímpano por consecuencia de golpes.

“Los dictámenes médicos determinaron que ella maneja una conducta obsesiva-posesiva, al margen que lo ordenaba acercarse al agresor, ella mantenía la corta distancia”, dijo el vocero de los Juzgados de SPS, Herbert Rivera.

Alrededor las 12:00 de la noche del sábado 18 de febrero del 2023, la ofendida en compañía de su pareja sentimental se encontraban en una fiesta en el Hotel Maya Colonial y así surgió una discusión, el agresor reclamó airadamente a la víctima, luego ambos se fueron a su casa, cuando transitaban por el bulevar Las Torres del sector noroeste de la ciudad, la joven fue atacada a golpes por parte de Isaac Emanuel, que con sus puños y pies la dejó tirada.

Luego el agresor abordo su vehículo y de retroceso golpeo a la indefensa mujer, que al perder el conocimiento fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas. AG