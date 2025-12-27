Por falta de pago, escala básica de la PN se declara en protesta de brazos caídos

Tegucigalpa – La escala básica de la Policía Nacional de Honduras informó este viernes que a partir del próximo lunes 29 de diciembre se declara de brazos caídos a nivel nacional.

De acuerdo al comunicado emitido en las últimas horas “luego de haber efectuado el derecho a petición que tipifica el artículo 80 de la Constitución de la República y al no obtener respuestas de ninguna autoridad procederemos a la abstención de laborar permanentemente hasta que se refleje el aumento aprobado, el pago del bono alimenticio perteneciente a noviembre y diciembre, el bono electoral y el bono navideño”.

Asimismo, en su reclamo, la escala básica de la Policía Nacional reclama la falta de pago de mensualidades atrasadas a las promociones y la dotación de uniformes y equipos policiales.

Junto al reclamo de pagos pendientes, los policías piden la intervención del Ministerio Público, así como de las máximas autoridades.

El mensaje finaliza advirtiendo que no se hacen responsables de la decadencia de la seguridad nacional.

Se estima que para octubre, la Policía Nacional había alcanzado los 24,000 policías de la escala básica, los que representan el primer escalón jerárquico dentro de la institución y son los encargados principalmente del trabajo operativo y en la calle, como patrullaje y respuesta inmediata. VC