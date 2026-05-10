Por elevados calores, clases serán virtuales de miércoles a viernes

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación comunicó que las clases en los centros educativos gubernamentales para el lunes y martes serán en un horario reducido a nivel nacional.

– Lunes y martes las clases serán en horarios reducidos, informó la Secretaría de Educación.

– Escuelas y colegios privados tomarán decisiones si mantienen clases presenciales toda la semana.

Mientras que para los días miércoles, jueves y viernes, las clases serán en modalidad virtual para priorizar las actividades académicas esenciales que permitan la continuidad del proceso educativo.

Estas medidas tomadas por la Secretaría de Educación son para salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes ante la ola de calor extremo y deterioro de la calidad del aire en el país.

Asimismo, informó que en el caso de los centros educativos no gubernamentales, cada director de instituto deberá evaluar las condiciones de la infraestructura, ventilación y acceso a agua potable para garantizar la seguridad, protección y bienestar de los alumnos, docentes y personal administrativo.

Señaló que los centros educativos que cuenten con las condiciones adecuadas podrán definir la continuidad de sus actividades en horario regular; mientras que los que no puedan cumplir estas garantías deben adoptar las medidas preventivas.

Esta dependencia del Estado instruyó a las direcciones departamentales, municipales y distritales de educación que cumplan, sigan y socialicen las disposiciones en cada centro educativo. AG