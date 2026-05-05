“Por el momento, estoy concentrada en tener paz y tranquilidad”, dice Cossette López sobre aspiraciones presidenciales

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López manifestó que por el momento está concentrada en tener tranquilidad y paz en su vida que tener aspiraciones presidenciales.

“Por el momento, Cossette López Osorio está enfocada en su tranquilidad, en su paz, en seguir trabajando en el CNE y en librar luchas personales que lamentablemente nos ha traído la vida ante el desamparo y falta de protección estatal”, declaró la consejera.

Este martes, la consejera brindó una entrevista a la emisora Radio América en la que recordó que ella ha estado en política desde hace tiempo, incluso aspirando a una candidatura a diputada en el departamento de Francisco Morazán.

Consultada por una posible aspiración presidencial, insistió que su deseo por el momento es tener paz y tranquilidad, pero no descarta tenerla en un futuro.

“No puedo descartar que pueda tener aspiración, pero le mentiría… sobre qué quisiera en el futuro”, señaló.

En otro tema, reafirmó que interpondrá acciones legales contra el expresidenciable Salvador Nasralla y, su esposa y también diputada al Congreso Nacional, Iroshka Elvir.

“Ya me tienen harta de sus falacias y de su contubernio con Libre que lo escondieron únicamente para aparentar que eran demócratas cuando no son un par de farsantes en búsqueda de poder”, aseveró.

Igualmente, se refirió a que hay dirigentes del Partido Nacional y miembros de otros sectores que opinan que ella debería renunciar a su cargo como consejera del CNE y aceptar un cargo diplomático en el exterior.

“No voy a someter la seguridad personal y la de mi hija a la opinión de una persona que estaba en un sofá cómodamente durante un fin de semana mientras nosotros estábamos sacrificándonos”, cuestionó.

Afirmó que posee elementos que le ayudan para tener una licencia de un año en su cargo en el CNE, y sostuvo que los derechos no son ayudas.

Reiteró su denuncia de una campaña bastante orquestada de ataques que no solo proceden del Partido Libre, sino que incluye a otros sectores.

Algunos ya no nos necesitan

“Hay gente que ya no nos necesita y está dispuesto a pegarnos una patada junto con los demás”, exclamó.

En otro tema, negó que se haya desmejorado su relación con el presidente Nasry Asfura y que ella influyó en la escogencia de los miembros del gabinete.

Confesó que ella estuvo en dos reuniones del mandatario hondureño con su equipo de trabajo cuando estaba escogiendo a los miembros de su gabinete, pero que estuvo callada en el debate de elección de los nuevos funcionarios.

López Osorio dijo que la ministra de Educación, Ivette Argueta, posee 40 años de trayectoria, siendo maestra desde kínder hasta asistente técnico.

Alegó que la ministra tiene suficientes méritos de estar a cargo de la Secretaría de Educación, y que su trayectoria de 40 años es la mejor recomendación que uno se puede dar por sí mismo. AG