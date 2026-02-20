Por distintos hechos, condenan a inhabilitación especial a fiscal del MP y empleado de Juzgados del Trabajo

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este viernes que un fiscal fue condenado a ocho años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público.

El imputado responde al nombre de Rafael Antonio Beltrand Rodríguez, se desempeñaba como fiscal en Santa Rosa de Copán.

El fiscal habría sido declarado culpable por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y prevaricato administrativo.

Beltrand Rodríguez fue sentenciado a tres años de inhabilitación especial por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y cinco años por prevaricato administrativo.

Durante el juicio se acreditó que el acusado retuvo de forma irregular un expediente por portación de arma de fuego, el cual no estaba asignado a su fiscalía y que además no registró en los controles oficiales.

Asimismo, presentó ante el juzgado una solicitud de suspensión condicional de la persecución penal sin autorización de su superior jerárquico y, pese a la advertencia judicial de no portar armas, devolvió unilateralmente el arma de fuego a la imputada.

En otro hecho, el ente acusador del Estado también obtuvo sentencia condenatoria contra el administrador de archivo del Juzgado de Letras del Trabajo, Erik Geovanny Girón Rivera, por el delito de cohecho impropio en perjuicio de la Administración Pública.

De acuerdo a la investigación, el funcionario recibió al menos 30 mil lempiras a cambio de agilizar expedientes relacionados con demandas contra instituciones autónomas y otras dependencias del Estado de Honduras.

En su fallo, el órgano jurisdiccional le impuso la pena de dos años con tres meses de prisión de inhabilitación absoluta, para ejercer cargos públicos por cuatro años y seis meses más una multa de treinta mil lempiras. AG