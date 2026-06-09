Por décimo día consecutivo, Colegio Médico confirma asambleas informativas a nivel nacional

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), convocó a una nueva Asamblea Extraordinaria Informativa a nivel nacional para este miércoles 10 de junio, al mantener demanda de pagos atrasados, estabilidad laboral y mejoras para el sector salud.

– El presidente Asfura aseguró hoy que las condiciones de los médicos serían cumplidas y les solicitó paciencia.

La convocatoria es la décima consecutiva, desde que iniciaron la medida de presión el día primero de junio, y está dirigida a médicos que laboran en instituciones públicas.

La jornada se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. En Tegucigalpa, donde los médicos del país deberán concentrarse en las sedes designadas por sus delegados.

Entre las principales exigencias del gremio figuran el cese de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados, la firma de contratos pendientes, el cumplimiento de ajustes salariales y del beneficio bienal correspondiente a 2026.

La organización gremial recordó una vez más que la asistencia a la asamblea tiene carácter obligatorio para sus afiliados, y advirtió que la inasistencia injustificada podrá ser sancionada conforme a sus reglamentos internos.

No obstante, mantienen que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán mantenerse operando para garantizar la atención a la población.

La convocatoria se produce mientras continúan las negociaciones entre el gobierno y el gremio médico para resolver las demandas relacionadas con salarios, contrataciones y condiciones laborales en el sistema sanitario nacional. AD