Por conciertos, edil Juan Diego instruye que empleados de AMDC realicen teletrabajo este viernes

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que los empleados municipales realizarán teletrabajo este viernes 20 de marzo por una serie de conciertos que se realizará en la capital hondureña.

Los empleados municipales que laborarán en teletrabajo deben asegurar el cumplimiento de sus funciones, metas y canales de atención a través de las herramientas digitales.

Sin embargo, no realizarán teletrabajo las dependencias y equipos considerados críticos para la atención de la ciudadanía y operación esencial.

Para este viernes están programadas dos conciertos en la capital hondureña: la agrupación mexicana regional “Grupo Firme” en el estadio Chelato Uclés.

Mientras que el segundo concierto es del grupo pop rock mexicano “Matute” en el Coliseum Nacional de Ingenieros.

Zelaya sugirió a los capitalinos evitar esas zonas en horas de la tarde/noche y utilizar rutas alternas. AG