“Por bajo rendimiento” inician a despedir a simpatizantes de Libre en alcaldía de SPS

Tegucigalpa – Por bajo rendimiento se inició el despido de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) recientemente contratados en la alcaldía de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Así lo informó este miércoles el edil sampedrano, Roberto Contreras, quien afirmó que los simpatizantes de Libre mostraron bajo rendimiento y no alcanzaron los objetivos durante 14 semanas.

Se trata de cinco gerencias que no dieron el resultado esperado, por lo que se procedió a su despido, tres de ellos corresponden a simpatizantes de Libre y dos a la candidatura independiente que llevó a Contreras a colocarse como alcalde de SPS.

Sin embargo, Contreras afirmó que el Partido Libre mantendrá su cuota de poder dentro de la comuna, pero exigió se proponga a gente que pueda seguir el actual ritmo de trabajo.

“Querer esperar buenos resultados producto de la buena suerte o la casualidad, no se dio y por tal razón tuvieron que ser despedidos”, apuntó el alcalde Contreras.

Descartó que se trate de una pugna o mucho menos de un reto contra el Partido Libre. “Simplemente son tres gerencias de Libre que no dieron el ancho”, apostilló.

Seguidamente anunció que se hará una reingeniería en la comuna para alcanzar los objetivos trazados en los próximos 100 días.

Aseguró que ningún acuerdo garantiza el trabajo por los próximos cuatros años para cualquier simpatizante de los partidos políticos en gobierno.

“El hecho de haber firmado un acuerdo para que una persona me acompañe en este proceso de administración no le garantiza que va a estar los cuatros años al lado mío. Si hace el trabajo se queda con nosotros y si no lo vamos a despedir”, zanjó el alcalde Contreras. (RO)