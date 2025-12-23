Por asueto de festividades, el SAR solo atenderá lunes y martes durante dos semanas consecutivas

Tegucigalpa – El Servicio de Administración de Rentas (SAR) informó este lunes, mediante un comunicado, que con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, solo laborará los primeros dos días de esta semana y de la próxima semana.

De acuerdo a lo informado por las autoridades del SAR, la presente semana únicamente atenderá hoy lunes y mañana martes. Esta oficina responsable de la recaudación de impuestos estará cerrada el miércoles 24, el jueves 25, feriado nacional, igualmente el viernes 26 de diciembre.

Las actividades de atención se reanudarán en el horario habitual el lunes 29 y el martes 30 de diciembre, para ser suspendidas nuevamente desde el miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Será hasta el lunes 5 de enero de 2026 que la SAR reanudará sus horarios habituales durante la semana completa.

El SAR recordó a través del comunicado que los contribuyentes pueden realizar sus gestiones en cualquier momento a través de los canales virtuales disponibles 24/7: Oficina Virtual (oficinavirtual.sar.gob.hn) y el sitio web institucional (www.sar.gob.hn). VC