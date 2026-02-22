Por arriba de L. 200 millones rondan las asistencias técnicas aprobadas en Educación

Tegucigalpa – De acuerdo a lo informado por el dirigente magisterial Onán Cálix, las 200 asistencias técnicas con un valor aproximado de 73 mil lempiras cada uno hace que el monto oscile los 200 millones de lempiras al año en el presupuesto de la Secretaría de Educación.

“Es un cálculo tan simple. Si son 200 asistencias técnicas, multipliquemos que la mayoría anda por 73 mil, rondan arriba de los 200 millones de lempiras al año y eso viene a impactar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República”, expresó.

Aseveró que lo anterior hace que no haya incremento salarial justo para los docentes de Honduras.

Cálix refirió que con la cantidad erogada en las asistencias técnicas se dejaron de contratar entre 800 y 1000 profesores en el sistema de educación pública.

Dijo que se sentarán con el gobierno de Nasry Asfura para buscar un reajuste salarial digno para los profesores del sistema público.

Reconoció que si se produce un incremento para los docentes se materializará hasta 2027. JS