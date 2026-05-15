Frase del día

“Por aquí pasó un terremoto, se robaron los cuadros, se robaron todo, dejaron las instituciones con un montón de personal, con sueldos exagerados, un montón de deudas, firmaron contratos el 26 de enero, fue un derroche de dinero”.

Por: Proceso Digital

Marvin Ponce • Asesor Presidencial  

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img