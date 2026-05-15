Frase del día“Por aquí pasó un terremoto, se robaron los cuadros, se robaron todo, dejaron las instituciones con un montón de personal, con sueldos exagerados, un montón de deudas, firmaron contratos el 26 de enero, fue un derroche de dinero”.Por: Proceso Digital15 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Marvin Ponce • Asesor Presidencial Noticias recientes SaludAmérica Latina es «de los principales frentes globales por el aborto», afirma organización MigrantesFamiliares de un migrante hondureño muerto en un tren en EEUU piden ayuda para repatriarlo NacionalesTSC advierte a seis municipalidades que hoy vence el plazo para presentar informe de rendición de cuentas DeportesEl futuro de Carrick en el Manchester United se decidirá «muy pronto» EconomíaLa política fiscal debe evaluarse por su impacto en la vida de las personas y no solo en cifras: Fosdeh tras resolución fiscal de CIDH