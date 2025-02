Por ahora no hay gestiones para seguir la extradición con EEUU, nos enfocamos en el tema migratorio: canciller Reina

Tegucigalpa – El canciller hondureño Enrique Reina dijo este jueves, a falta de 16 días para finalizar el convenio de extradición con Estados Unidos, que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está enfocado en temas migratorios.

– En 2012 el Congreso Nacional hizo una reforma constitucional para permitir la entrega de hondureños a EEUU por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada. Desde esa fecha se han entregado a 56 personas por narcoactividad.

“Por ahora no hay acercamientos, pero estamos abiertos, creo que la discusión o la negociación y el trabajo que hemos tenidos con Estados Unidos se han centrado en el tema migrantes, es prioridad política para la administración Trump y es prioridad para la presidenta defender a los migrantes y su dignidad”, expresó.

Enfatizó que “por ahora el tema de la extradición no hemos abordado sobre la mesa, si lo hacen pues conversaremos y por ahora no hay cambios”.

Reiteró que el proceso de denuncia de los tratados compete al Poder Ejecutivo, no regresa al Congreso, nunca ha ocurrido y no pasará porque la ley no lo menciona y tampoco el convenio, y por ahora es facultad del Poder Ejecutivo.

Reina arguyó que la única forma vía Congreso de habilitar la extradición sería mediante una reforma constitucional.

Sobre el retorno de migrantes hondureños retornados este año, mencionó que dos de ellos fallecieron en situaciones violentas y no escondió que algunos tienen antecedentes criminales, aunque el porcentaje es muy poco, quizás el 1 %, refirió.

“Quisiéramos hacer un llamado y agradecemos la labor de los medios, para que no se transmitan imágenes de los deportados más si salen con esposas en sus manos, ya que se pone en riesgo sus vidas”, expresó. JS