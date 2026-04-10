Pop-Up de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Adidas inaugura espacio exclusivo en City Mall San Pedro Sula

San Pedro Sula, –En el marco de la esperada temporada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Adidas anuncia la apertura oficial de su Pop-Up Store, un espacio exclusivo diseñado para ofrecer a los aficionados una experiencia inmersiva alrededor del fútbol y la marca.

Esta activación estará disponible a partir del 9 de abril y permanecerá abierta hasta junio, brindando a los visitantes la oportunidad de descubrir y adquirir productos oficiales en un ambiente dinámico, inspirado en el torneo más importante del fútbol mundial.

“Estamos muy contentos de abrir este espacio especialmente pensado para todos los apasionados del fútbol. Esta Pop-Up Store representa una oportunidad única para que nuestros clientes vivan de cerca la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a través de productos exclusivos y una experiencia diferente”, expresó Sofia Romero, coordinadora de mercadeo de Adidas.

Entre los principales atractivos, los visitantes podrán encontrar camisas oficiales de local y visita de selecciones como Argentina, México, Colombia, Alemania, España, Italia y Japón; además del balón oficial Trionda y una amplia variedad de artículos Adidas diseñados especialmente para esta temporada mundialista.

Con esta iniciativa, Adidas reafirma su compromiso de acercar a los fanáticos del fútbol a experiencias innovadoras, conectándolos con la pasión, la emoción y el estilo que definen la Copa Mundial de la FIFA 2026™. IR