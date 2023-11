Pongamos las barbas en remojo y hagamos las cosas bien, pide Jorge Calix a Comisión Permanete de CN

Tegucigalpa- En relación a las últimas acciones de la Comisión Permanente de Congreso Nacional, particularmente en el tema de las ZEDEs y su derogación, el diputado oficialista Jorge Calix, llama a la reflexión y a hacer las cosas bien porque están haciendo quedar mal a la presidenta Xiomara Castro, con las actuales actuaciones.

La autoconvocada Comisión Permanente del Congreso Nacional dijo el martes que las ZEDEs carecen de validez jurídica. Lo que significa que desde entonces (desde su derogación) “no puede seguir operando ninguna de estas estructuras instauradas en un ordenamiento jurídico que violentó, lesionó y alteró la forma de gobierno y el territorio nacional de nuestro país”.

En ese sentido el diputado Calix, cita el Artículo 373 de la Constitución de la República: “La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia.”

A renglón seguido el parlamentario expresó que este Congreso, no ratificó la reforma constitucional que derogó las Zedes en la subsiguiente legislatura ordinaria que concluyó el 31 de octubre. “Le incumplimos al pueblo y estamos haciendo quedar mal a la presidenta Xiomara Castro, que prometió en campaña derogar las Zedes, y siguen vigentes dos años después de haber ganado las elecciones”.

Seguidamente el llamado de Calix es claro e insta a sus pares diputados a “que pongamos las barbas en remojo y hagamos las cosas bien”.

Agrega que no es con un comunicado burdo que vamos derogar las Zedes, sino haciendo lo que manda la Constitución, y construyendo consensos para obtener los votos necesarios para derogar las Zedes de una vez por todas, al tiempo que cierra su mensaje “reflexionemos”.

Por su parte, el diputado Rasel Tomé, también de Libre, dijo que la subsiguiente legislatura, no necesariamente es la que sigue, si no cualquier legislatura. No obstante, hay un decreto que se publicó en 1986 que claramente indica que subsiguientes; es la inmediatamente siguiente. Se trata del Decreto 169 – 86 de la Gaceta del 10 de diciembre de 1986.