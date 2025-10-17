spot_imgspot_img
Frase del día

«Ponemos en alerta a aquellas organizaciones que pudieran ser instrumentalizadas desde el poder, en contra de los comunicadores. El derecho a informar y ser informado, es parte a la libertad de expresión».

Por: Proceso Digital

Colegio de Periodistas de Honduras

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024