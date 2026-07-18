Polvo del Sahara continuará predominando este fin de semana en Honduras

Tegucigalpa– La presencia del polvo del Sahara continuará marcando las condiciones climáticas durante este fin de semana en Honduras.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las partículas provenientes del desierto del Sahara mantienen una bruma visible en distintas zonas del país.

El pronosticador Jorge Castellanos informó que se registraron concentraciones de entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico en la región central, mientras que en el occidente alcanzaron hasta los 50 microgramos por metro cúbico.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, aunque la bruma suele disminuir durante las horas de la tarde, el fenómeno continuará presentándose de forma intermitente durante el resto del mes de julio, favoreciendo un ambiente cálido y con escasas precipitaciones en la mayor parte del país.

Ante estas condiciones, los expertos recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones, especialmente las personas con enfermedades respiratorias, ya que la presencia del polvo del Sahara puede afectar la calidad del aire y provocar molestias en los grupos más vulnerables. IR