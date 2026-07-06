Polvo del Sahara afecta la calidad del aire en Honduras

Tegucigalpa- Una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara ingresó este lunes a Honduras y al resto de Centroamérica, provocando un deterioro en la calidad del aire debido a la presencia de partículas microscópicas suspendidas en la atmósfera.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las concentraciones del polvo del Sahara oscilan entre los 10 y 20 microgramos por metro cúbico.

Entre estas partículas se encuentran las denominadas PM2.5, micropartículas de apenas 2.5 micrómetros de diámetro que, por su tamaño, pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, según explican los expertos.

El polvo del Sahara se origina en el desierto más grande del mundo, ubicado en el norte de África. Cada año, millones de toneladas de arena y polvo son levantadas por fuertes vientos y transportadas por las corrientes atmosféricas a través del océano Atlántico, alcanzando el Caribe, Centroamérica y parte del continente americano durante la temporada de verano.

Expertos en salud advierten que la exposición a estas partículas puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, tos, dificultad para respirar y agravamiento de enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). También puede incrementar el riesgo de complicaciones en personas con enfermedades cardiovasculares.

Los grupos más vulnerables son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con padecimientos respiratorios o cardíacos, quienes deben extremar las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones se encuentran limitar las actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor concentración de polvo; mantener puertas y ventanas cerradas cuando sea posible; utilizar mascarilla de buena filtración, como las tipo N95, si es necesario permanecer en exteriores; mantenerse bien hidratado; y acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios persistentes o dificultad para respirar.

No obstante, Copeco informó que, además de la presencia del polvo del Sahara, una onda tropical dejará lluvias en sectores del occidente y nororiente del país, condiciones que podrían contribuir de forma gradual a disminuir la concentración de partículas en el ambiente en algunas zonas.LB