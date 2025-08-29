Politólogo venezolano advierte: El populismo de izquierda que destruyó Venezuela amenaza a Honduras

Tegucigalpa– El politólogo venezolano Esteban Oria alertó que Honduras y otros países de la región enfrentan una “gravísima amenaza” por el avance de proyectos populistas promovidos por sectores de la izquierda extrema, los cuales —según afirmó— no creen en la democracia y buscan imponer un modelo político global disfrazado de “igualdad social”.

“Maduro se robó todas las elecciones, absolutamente todas. Nunca ganó una sola. El error comenzó desde antes, con quienes votaron por Hugo Chávez”, señaló Oria, al tiempo que advirtió que los populismos de izquierda representan un grave peligro no solo para Venezuela, sino también para países como Honduras.

El analista en entrevista con Proceso Digital aseguró que detrás de los discursos populistas “se esconden sectores de la izquierda extrema que no creen en la democracia, sino que buscan esclavizar a la gente, destruir la libertad y las constituciones y justificar la exclusión bajo la falsa promesa de igualdad social”.

En ese contexto, Oria expresó que Honduras atraviesa un momento delicado bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya.

“Ustedes (hondureños) tienen una gravísima amenaza con esta presidenta (Xiomara Castro) y con Zelaya, porque forman parte del mismo grupo ideológico de Maduro y de Ortega. Ese modelo político global ya fue superado antes, pero ha resurgido disfrazado de populismo. Son comunistas renovados”, apuntó.

El politólogo enfatizó que la única forma de frenar a estos movimientos es mediante la unidad de todas las fuerzas democráticas. “A esta gente no se le puede enfrentar de tú a tú; hay que derrotarlos unidos, democráticamente, y mejorar la gobernanza para que los pueblos no caigan en narrativas falsas que solo buscan conquistar el poder”, añadió.

Ofensiva militar de Estados Unidos contra Maduro

Consultado sobre la reciente ofensiva militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, Oria aseguró que Nicolás Maduro “está atrincherado” y que, pese a la propaganda oficial, su poder es frágil.

“Es mentira que Maduro lo controla todo. Se enfrenta a Estados Unidos, el primer ejército del mundo, y ellos tienen todas las de ganar. En el momento en que lo capturen a él y a los miembros del Cártel de los Soles, habrá muchos dispuestos a colaborar para que lo entreguen. Eso abriría la puerta para restaurar la democracia y reconstruir nuestro país”, expresó.

Finalmente, Oria subrayó que una futura Venezuela democrática deberá blindar su Constitución para evitar que surja “otro Chávez” que deje como herencia a figuras “nefastas” como Nicolás Maduro.LB