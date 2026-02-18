“Políticos y pueblo, juntos para resolver los problemas que realmente importan”, arzobispo Vicente Nácher a Honduras

Tegucigalpa- Miles de hondureños participaron este miércoles en la misa inaugural del tiempo cuaresmal en Tegucigalpa, presidida por el arzobispo José Vicente Nácher Tatay, quien llamó a la reflexión, la unidad y la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el país.

En su mensaje, monseñor Nacher recordó que la Cuaresma es un tiempo de preparación hacia la Pascua, que evoca el paso de Jesús por el desierto, enfrentando tentaciones y venciendo el pecado. “Nosotros solos no podemos, pero con Cristo sí. Llamemos al pecado por su nombre y vivamos con valentía, como hombres y mujeres auténticos de Jesucristo”, instó el prelado.

El arzobispo también dirigió un mensaje directo a los políticos, enfatizando que la iniciativa presentada recientemente en el Congreso Nacional de Honduras (En relación a la lectura de la Biblia), no surgió de la Iglesia Católica ni de la evangélica.

Reiteró que lo que espera la mayoría de los hondureños es unidad y trabajo conjunto para resolver los problemas fundamentales, como la falta de empleo, oportunidades y la violencia de diversas formas, incluida la violencia intradoméstica.

“Lo importante es la actitud de escucha y la disponibilidad a la voluntad de Dios. Debemos vivir en verdad y autenticidad, buscar soluciones y afrontar juntos los retos que tenemos como país”, señaló Nacher, destacando que la paz y la reconciliación solo se logran siguiendo los valores y principios cristianos.

Monseñor Nacher también presentó la Santa Misión Nacional 2026, invitando a las familias hondureñas a participar en las parroquias locales. “No es simplemente una reunión humana, sino un llamado de Dios: ‘Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré’. La Iglesia sigue siendo misionera y evangelizando en todo el país”, adicionó.

Finalmente, enfatizo que el mensaje de la iglesia siempre está orientado a la unidad, fe y acción que busca inspirar tanto a ciudadanos como a autoridades para afrontar juntos los desafíos de Honduras y caminar hacia un futuro con esperanza y justicia.LB