Políticos sumergidos en un mundo de fantasía intentan ‘cazar’ votos

Tegucigalpa – En un frenesí por captar el voto de sus seguidores, los políticos hondureños se han sumergido en un mundo de fantasía donde sus propuestas van desde lo cómico y lo fantoche hasta lo imposible.

– La efervescencia política llega a su final este martes, cinco días antes de las elecciones primarias, tiempo denominado como silencio electoral otorgado para reflexionar.

Desde una precandidata que ofrece eliminar la octava estrofa del himno nacional, sin que esta exista, hasta los que hablan con el héroe nacional Lempira y el prócer Francisco Morazán, son parte de los políticos hondureños que corren por un cargo de elección popular, la mayoría de ellos actuales funcionarios que buscan mejorar su estatus político con una posición más prestigiosa.

Muchos aspirantes a cargos de elección popular, entre ellos personajes de la farándula, deportistas y artistas, apelan a su popularidad para agenciarse el favor del electorado. Las redes sociales son plataformas donde estas figuras públicas muestran su mejor lado con el afán de ganar una candidatura que los catapulte en las elecciones generales de noviembre de este año.

Un popular precandidato presidencial se hace cada vez más viral por sus bailes poco ortodoxos en concentraciones en el interior del país, aunque a la par rehúye a los debates porque según sus principales colaboradores el voto se gana abrazando a la gente.

El tripartidismo está convocado para asistir a elecciones primarias el próximo domingo 9 de marzo.

Lo absurdo también llegó a la campaña de las elecciones primarias cuando un aspirante que estaba en el exilio señalado por corrupción y al llegar a territorio nacional fue recibido como un héroe, lo que retrata la cultura política y los arreglos con la justicia por debajo de la mesa.

La importación de figuras presidenciables para optar a dirigir la nación es otra de las aristas que nos deja la campaña electoral previo a las primarias, entre promesas trilladas como la generación masiva de empleos, reducción de número de diputados en la Cámara, seguridad ciudadana al alcance de todos y una salud casi al nivel de los países de primer mundo.

Los vicios vernáculos de tapizar las ciudades con publicidad no estuvieron ausentes en la presente campaña de los políticos hondureños, basta con dar un paseo por las principales ciudades para constatar el millonario gasto en afiches y propaganda política que se constituyen en contaminación visual.

Sin embargo, muchos apostaron por la publicidad digital, en esta la creatividad y la imaginación no tuvieron límites.

Montados a caballo, motocicletas, tractores y bicicletas los políticos impulsaron el voto masivo en su publicidad digital.

El presidenciable de Libre, Rasel Tomé.

“Morazán me habla”

“Morazán me habla en sus pensamientos, documentos y textos”, dijo a Proceso Digital el precandidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, quien visitó la sala de redacción de este medio de comunicación para exponer su plan de gobierno.

La expresión del político hondureño causó una serie de reacciones entre los internautas que lo llegaron a etiquetar de “loco”.

El propio político aceptó que lo llamaron loco desde que inició a activar con la resistencia de Honduras sin ser un partido político y ese loco hoy aspira a ser el segundo presidente de “esta fuerza del pueblo hondureño”, dijo.

Lejos de cualquier comentario negativo defendió que siente orgullo que hoy se hable de Francisco Morazán más que ayer. Incluso se atrevió a decir que el paladín centroamericano habla también con el expresidente Manuel Zelaya.

El exdiputado y exasesor presidencial, Marvin Ponce.

Campaña de risa y de pocas propuestas

En conversación con Proceso Digital, el exasesor presidencial y analista político, Marvin Ponce, dijo que esta fue una campaña de risas y de pocas propuestas.

Por doquier colocan propaganda política los aspirantes a cargos de elección popular en la capital de Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/TqZcEM5GXF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 28, 2025

Las propuestas fueron hasta hilarantes y vacías y aunque tapizaron las ciudades con publicidad la apuesta fue a nivel de redes sociales, expresó.

“Hay muchos precandidatos a diputado que no tienen ni idea que van al Congreso Nacional y creen que van con un cheque en blanco y que pueden hacer cualquier ley y eso depende de la correlación de fuerza que tenga su partido político”, analizó.

En ese sentido, el analista dijo que hace falta una escuela de liderazgo en cada partido político para crear líderes fuertes.

También dijo que fuera de lo hilarante también existió mala estrategia ya que las campañas estuvieron enfocadas en un proceso electoral general y no en uno interno, es decir la labor de los precandidatos es convencer al voto duro, pero hicieron campañas para convencer a todo el mundo incluso piden el voto de otros partidos, eso es para un proceso electoral general, zanjó.

Mundo de fantasía

Los precandidatos políticos demostraron en más de una forma que se encuentran en un mundo de fantasía al momento de proponer sus planes de gobierno.

Los políticos tienen inundada la capital con propaganda publicitaria de cara a las elecciones del domingo 9 de marzo. #ProcesoDigital pic.twitter.com/qqurcN1dRJ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 1, 2025

Mariela Rodríguez, precandidata a diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), saltó a la fama al proponer eliminar la “octava” estrofa del Himno Nacional, aunque esta no existe ya que solo se compone de siete estrofas y un coro. La avalancha de críticas contra ella fue desproporcional, pero ella insistió con su promesa de eliminar la “octava” estrofa.

Más hilarante fue la reacción de los internautas cuando escucharon al diputado suplente del Partido Libre y precandidato a diputado, Oved López, decir que Lempira le habla.

“A mí Morazán no me habla, a mí me habla Lempira porque soy descendiente lenca”, expresó en un foro matutino y lo ha reafirmado en diferentes intervenciones en los medios de comunicación.

La expresión ¡viva el Partido Nacional!, nunca causó más furor que cuando fue pronunciada por Javier Ramírez, precandidato a la alcaldía del municipio de Morazán, en el departamento de Yoro, ya que este es integrante del Partido Liberal de Honduras con la corriente que dirige Jorge Cálix.

Todos los anteriores son ejemplos de precandidatos a cargo de elección popular, es decir son la representación de la clase política en Honduras, quienes dejaron mucho que desear en la presente campaña.

Silencio electoral

El silencio electoral comienza el próximo martes.

El sábado 18 de enero comenzó oficialmente el período de propaganda política para las elecciones primarias en Honduras, según el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta campaña tiene su cierre este fin de semana y a partir del martes 04 de marzo comienza el silencio electoral y los hondureños entran en un periodo de reflexión previo a ejercer el sufragio este 09 de marzo.

El silencio electoral es el tiempo antes de las elecciones -primarias o generales- en el que ningún precandidato o candidato puede realizar campaña política de manera pública.

Según la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), cinco días antes de las elecciones, ya sean primarias o generales, “quedan prohibidas las manifestaciones públicas, toda propaganda política, la divulgación de resultados totales o parciales de las encuestas o sondeos de opinión pública, material impreso, audiovisual, electrónico, radiofónico magnético o de cualquier índole”.

“Durante los cinco días de silencio electoral los candidatos(as), dirigentes y líderes de los partidos políticos, las alianzas y de las candidaturas independientes, solo podrán hacer uso de los medios de comunicación, para explicar, divulgar y difundir sus programas de gobierno”, reza el artículo 149 de dicha ley. RO

Cronograma electoral

03 de marzo de 2025: Finaliza el plazo para realizar Propaganda Electoral.

04 de marzo de 2025: Inicia el plazo de silencio electoral y la prohibición de manifestaciones públicas.

06 de marzo de 2025: Inicia el plazo en que los medios de comunicación públicos y privados deben colaborar de manera especial y gratuita con el CNE para orientar a la ciudadanía sobre su mejor participación en el proceso.

06 de marzo de 2025: Inicia la puesta a disposición del Consejo Nacional Electoral de los vehículos y automotores de todas las dependencias del Estado.

08 de marzo de 2025: Inicia el plazo de prohibición de espectáculos públicos y expendio de bebidas alcohólicas.

08 de marzo de 2025: Finaliza el plazo de silencio electoral y la prohibición de manifestaciones públicas.

09 de marzo de 2025: Práctica de elecciones primarias.