Políticos han convertido el Congreso “en un gallinero”, lamenta exdirector del Cohep

Tegucigalpa – El exdirector del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz lamentó este sábado que la clase política haya convertido el Congreso Nacional en un gallinero.

– Es “inaceptable” que desde las FFAA ataquen a los medios de comunicación, estimó.

“La política está tan desprestigiada, muchos dicen a qué voy a ir a Tegucigalpa a ser parte de ese gallinero que han convertido en el Congreso Nacional”, indicó.

Dijo tener el mismo concepto que tiene la mayoría de los hondureños en torno al Poder Legislativo. “Es un desastre, se ha convertido -no diría en un mercado porque sería faltarle el respeto a la gente que labora en un mercado- esta gente todo es a la fuerza, no se sesiona, no hay una agenda en función del país, sólo buscan cómo mantener el poder, es penoso llegar al punto de las agresiones”, externó.

Recriminó que haya sesiones parlamentarias que duren minutos, como el fue la del martes de esta semana que duró 4 minutos y 45 segundos.

Ruiz mencionó que Choloma, la tercera ciudad más poblada de Honduras, como punto de convergencia donde circula el comercio nacional e internacional se encuentra colapsada por las reiteradas protestas de las últimas semanas.

Citó que en el país han muchos mensajes antisector privado, se queman llantas y se trancan carreteras todos los días, “ya ese tema de las 10 familias ya raya, si estos grupos han hecho cosas malas aplíquenles la ley, pero todo lo que no es gobierno y tiene de una chiclera para arriba es sector privado”.

“Desafortunadamente eso fue lo que el partido de gobierno -Libre- le enseñó a la gente, tomarse las calles, generar caos y un ambiente negativo. No sé como el país saldrá adelante porque se está cayendo en una ingobernabilidad bajo un discurso de odio”, declaró.

No avizoró por dónde las cosas mejores en Honduras, al tiempo que afirmó se prevé una campaña política descarnada, de descalificación e insultos. JS