Políticos electos se solidarizan con su colega Rolando Contreras agredido por colectivos de Libre

Tegucigalpa – Luego de miembros de los colectivos del Partido Libre agredieran al diputado electo Rolando Contreras este martes, dirigentes y personajes políticos se solidarizaron por este suceso violento acontecido en las últimas horas.

– Hace unos días los mismos colectivos agredieron a la diputada Gladys Aurora López arrojándole un artefacto explosivo que le impactó en la cabeza.

El diputado electo del Pinu-SD, Rolando Contreras, quien además es hermano del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, fue agredido por las turbas de Libre, que no se conformaron con arrebatarle su credencial extendida por el CNE, sino que procedieron a quemarla ante la vista y paciencia de los pocos efectivos policiales presentes.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano expresó su solidaridad con Contreras. “Condenamos nuevamente la violencia que sigue impulsando Libre siguiendo instrucciones de Mel Zelaya… llevan 17 años de generar caos y odio en las calles… Honduras le dijo NO al SALVAJISMO del Socialismo del Siglo XXI…”.

Zambrano acentuó que “como nuevas autoridades debemos impulsar la concordia y la hermandad entre nuestros compatriotas. Este tipo de acciones deben quedar enterrados en un pasado oscuro que esperamos no se repita jamás en nuestro país”.

De su lado, la diputada Erick Urtecho externó: “Mi solidaridad con el diputado Rolando Contreras y con nuestra Vicealcaldesa de San Lorenzo, Josefina Aguilar y su esposo, quienes fueron agredidos en la entrega de credenciales en el CNE”.

Esbozó que la violencia política no puede seguir marcando el rumbo del país. Honduras ya rechazó el caos, el odio y los extremos; y el 30-nov habló fuerte y claro: construir respeto, diálogo y convivencia entre hondureños.

Urtecho hizo un llamado a la Policía y las FFAA para que resguarden la integridad física de los funcionarios, sin ningún tipo de distinción.

El todavía vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar refirió: “Reprobable el ataque a Rolando Contreras”.

El diputado Mauricio Rivera, manifestó: “Condeno enérgicamente la cobarde agresión contra Rolando Contreras, hermano del presidente del CCEPL @RobertoContreM, perpetrada por colectivos violentos ligados a Mel Zelaya. Toda mi solidaridad con él y su familia. La democracia exige respeto y justicia, no violencia”.

El diputado Joshy Toscano, externó: “Toda nuestra solidaridad con Rolando Contreras, hermano del presidente de nuestro partido @PLHonduras @RobertoContreM, tras la agresión injustificada. La violencia política es inaceptable y no puede normalizarse. Basta de violencia política”.

Otro diputado electo, Kilvett Bertrand lamentó y condenó enérgicamente la agresión contra Rolando Contreras “por parte de los colectivos violentos de @PartidoLibre. Gracias a Dios salió con vida, pero la intención era la peor. Honduras no puede seguir secuestrada por grupos de choque. La violencia debe erradicarse de una vez por todas”.

El congresista del PL, Carlos Umaña señaló que “quiero expresar mis muestras de solidaridad con el Diputado por Cortés Rolando Contreras por la agresión sufrida por parte de los Colectivos de Libre en un acto de intolerancia. Además me solidarizo con su Diputada Suplente Marixa Julin quien también resultó con golpes. Condeno públicamente este tipo de actos que no abonan nada a la paz en nuestro país”.

Roberto Cosenza, diputado electo por Cortés, dijo: “Nuestra solidaridad con el Diputado Rolando Contreras. Condenamos toda forma de violencia y caos que solo busca dividir al país. Honduras ya dijo NO al odio y al desorden. Hoy debemos apostar por la paz, la concordia y la hermandad entre hondureños”. JS